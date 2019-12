Dom Carlos abençoa servidores da Prefeitura de Apucarana nesta quarta (18) 

Os servidores públicos municipais de Apucarana tiveram na manhã desta quarta-feira (18), um momento especial com a presença do Bispo Diocesano, Dom Carlos José de Oliveira. Com todo o funcionalismo reunido no salão nobre, o prefeito Junior da Femac deu as boas-vindas a Dom Carlos. “O bispo se prontificou a vir, antecedendo o Natal, para transmitir uma mensagem de fé e esperança com a palavra de Deus e para dar a bênção aos servidores”, agradeceu o prefeito.

Depois de uma saudação a todos e, em especial, a Dom Carlos, Junior da Femac manifestou sua satisfação em recebê-lo na prefeitura. “Ele nos pediu para falar às pessoas responsáveis pela administração da cidade e nós agendamos esse momento”, comentou, assinalando que “as luzes que estão na área central da cidade são colocadas para marcar o período natalino e lembrar que todos nós somos luzes e precisamos transmitir a luz do Natal e da fé”.

Em sua mensagem, Dom Carlos disse que Deus vem a nós no Natal e que todos podem e devem ser renovados nesta importante data. “Servidor público significa o mesmo que o ministro de Eucaristia na igreja. São aqueles que servem aos demais para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa querida Apucarana”, explicou.



Com um cantor ao violão, foram entoadas canções natalinas, tais como “Natal é Cristo que vem” e “Noite Feliz”. E, nesse momento, o bispo manifestou seu desejo de que todos sejam servidores, como os pastores que na noite em que Cristo veio, também estavam servindo a todos.



Em mensagem transmitida ao funcionalismo, Dom Carlos disse que todos nós aguardamos a passagem do Natal e do ano novo. “Trata-se de um elemento novo e que deve ser valorizado. Se o ser humano não praticar a busca do novo, envelhece no nosso espírito e na alma. Todos precisamos de renovação constante e o Natal é a renovação verdadeira para quem crê”, pregou o bispo.



Na breve celebração natalina, Dom Carlos pediu que o prefeito Junior da Femac fizesse a leitura de um texto bíblico sobre Maria, por conceber Jesus. E, ao mesmo tempo, numa mostra de ecumenismo, o bispo abriu espaço para que o pastor Otoniel Gonçalves também pudesse transmitir um trecho da Bíblia.



“A Igreja celebra o grande amor do Natal, no seu sentido verdadeiro. Desejo a todos um feliz e abençoado nascimento de Jesus, pois comemoramos a vinda daquele que por nós nasceu em Belém”, afirmou Dom Carlos, convidando todos a rezarem a oração do Pai Nosso. O bispo finalizou agradecendo a todos que, por alguns instantes, pararam o seu trabalho para participar desse importante momento de fé e oração.