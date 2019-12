Bombeiros de Apucarana são chamados para atender ataque de abelhas

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados por volta das 11h40 desta quarta-feira (18), para atender um ataque de abelhas, na zona rual da cidade.

Segundo os Bombeiros, no local, que fica sentido distrito do Pirapó, uma pessoa estaria roçando o terreno e muito próxima de uma colmeia. As abelhas saíram e começaram a atacar.

Uma mulher foi para dentro de uma casa e não teve ferimentos. Moradores chamaram um vizinho para verificar a situação e quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, a maioria das abelhas já havia retornado à colmeia.

De acordo com relato dos moradores, trata-se de uma colmeia antiga e grande.

Os Bombeiros orientaram as pessoas a contratarem um apicultor para fazer a retirada da colmeia e ressalta que o extermínio de abelhas é crime ambiental e não deve ser realizado.