Apucarana garante verba para castração de cães

Apucarana garantiu na terça-feira (17), em solenidade no Palácio Iguaçu, na presença do Governador Ratinho Junior e dos secretários do Desenvolvimento Sustentável Márcio Nunes, e da Saúde Beto Preto, a liberação de uma verba de R$ 50 mil, destinada à castração de cães.

O convênio com o Governo do Estado foi viabilizado mediante emenda de autoria do deputado estadual Delegado Jacovós (PR). “A verba é significativa e permitirá ampliar o atendimento mantido pelo Canil Municipal”, avaliou o prefeito Junior da Femac, reiterando seu agradecimento ao trabalho do deputado Jacovós.

Conforme explicou o prefeito Junior da Femac, a partir de agora a Prefeitura de Apucarana irá preparar e lançar um edital de licitação visando à contratação de uma clínica para realizar a castração de cães. A empresa deverá estar legalizada e atender os padrões exigidos para tais procedimentos cirúrgicos.

“A gestão Beto preto investiu para implantação de diversas melhorias no Canil Municipal, incluindo um centro cirúrgico, e isso já permitiu a realização de 2.500 castrações, por meio de uma excelente parceria mantida com a Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap)”, Lembrou Junior da Femac.

O secretário lembrou que o governo está credenciando clínicas veterinárias em todo o Paraná para fazer a castração e microchipagem de cães e gatos. O Estado fica responsável por pagar as cirurgias nos animais. “Trata-se de um pedido antigo de ONGs do setor. Agora poderemos colaborar com a contenção da população de cachorros e gatos, especialmente àqueles abandonados”, disse.

O diretor do Canil Municipal, Luan Rafael da Silva Santos, estima que a preparação do edital e tramitação da licitação deve durar cerca de 60 dias. “Oportunamente, iremos divulgar os critérios para atender as pessoas interessadas, mas a prioridade serão pessoas que adotaram cães”, comentou, acrescentando que os recursos poderão viabilizar a castração de cerca de 200 animais.