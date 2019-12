Apae de Apucarana promove chegada do Papai Noel para alunos; assista

Um momento marcado pela emoção e alegria. Os alunos da Apae de Apucarana escreveram cartinhas para o Papai Noel pedindo os presentes que gostariam de ganhar no Natal. Na manhã desta quarta-feira (18) oito Papais Noéis foram até a instituição e promoveram uma grande festa.

Yasmim Vitória Rodrigues tem apenas 13 anos, a garota ao abrir o presente, ficou extremamente feliz. Ela ganhou o queria, uma peruca e maquiagem.

"Pedi uma peruca porque meu cabelo é curto, e queria muito ter cabelo comprido. Quando abri o pacote e vi, não acreditei que estava realmente ganhando uma peruca. Quando vi, já peguei e coloquei. Ganhei também maquiagem e acessórios, estou muito muito feliz," comenta



Quem também ficou feliz foi o Adrian dos Santos de 9 anos, ele pediu um relógio e ganhou o presente. "Eu queria um e agora tenho. Estou muito feliz, já estou até usando. Eu amei a festa, os papais noéis e meu presente," disse.



Os Papais Noéis que participaram da ação são 16 empresários da cidade que levam alegria e presentes para a garotada. "Nós somos os 'amigos em ação', participamos de um grupo de oração na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, há 16 anos arrecadamos alimentos e distribuímos cesta básica para as famílias carentes. Há oito anos todos nós largamos nossos afazeres para participar dessa festa aqui na Apae. E é uma emoção muito grande," detalha Marcos Calegari, empresário e Papai Noel.

Outro empresário que participou da ação foi José Rubens, ele chegou a desmarcar uma consulta para participar da festa. "Esse espírito natalino é muito forte, todo ano eu faço questão de vim, quem ganha o maior presente é a gente mesmo. Eu aprendo muito com eles, é uma emoção muito forte," relata.

A mãe de um aluno da Apae, Valciane Sincosk, disse que ver a alegria do filho ao receber um presente do Papai Noel, é algo contagiante. "A alegria dele toma a gente, e se torna a nossa também. Meu filho não conversa, ele ganhou um piano que toca música e vi a alegria dele. Essa festa é maravilhosa," ressalta.



O presidente da instituição, Luiz Fernando Lemos, informou que ao todo foram escritas 420 cartinhas e cada aluno recebeu o que pediu. Para a festa, ele contou com o apoio da comunidade. "A comunidade sempre nos acolhe, os alunos escreveram as cartinhas e as pessoas, familiares, empresários doaram os presentes. Cada aluno está recebendo o que pediu para o Papai Noel. A Apae é um lugar de muita alegria," finaliza.



Na segunda-feira (16), a Apae apresentou o tradicional Auto de Natal, com o tema: a magia no Natal no circo da alegria. Cerca de 250 alunos desde os bebês até os adolescentes participaram da apresentação.

Veja como foi a entrega dos presentes.