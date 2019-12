Uma mulher cadeirante que trabalha com a venda de cartelas de Vale Sorte, foi vítima de assalto. O crime aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (18), no Residencial Jaçanã.

A princípio dois ladrões armados e encapuzados invadiram a casa dela, roubam uma certa quantia em dinheiro, além de 1500 cartelas que estavam na residência.

Os suspeitos fugiram em um carro. A Polícia Militar (PM) foi chamada. Até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.