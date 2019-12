Áreas de instabilidade começam a se afastar, informa Simepar 

Nesta quarta-feira (18) as áreas de instabilidade mais intensas se afastam em direção ao Sudeste do Brasil. No Paraná, ainda chove entre o leste e o norte paranaense, mas com menos força em relação aos últimos dias. Nestes setores as temperaturas pouco variam durante o dia. No oeste e sudoeste o sol aparece e aquece um pouco mais, informou o Simepar, Sistema Metateológico do Paraná.

Hoje ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC a temperatura máxima deve ser de 21ºC. Existe a previsão de pelo menos 8 milímetros de chuva, na cidade e região.

Na quinta-feira (19) o posicionamento da maior concentração de nuvens e chuvas, ocorre em direção ao Sudeste do País. No Paraná, as porções ao norte e parte do leste, tem previsão de mais nuvens e algumas chuvas. Nas demais regiões a nebulosidade apresenta um comportamento mais variável, com sol, mas condição de algumas chuvas isoladas entre os períodos da tarde e da noite, principalmente. Temperaturas com elevação mais lenta, menos calor em média no estado.

Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 24ºC. Existe a possibilidade de pancadas de chuva.