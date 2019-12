Mais de duas mil camisetas foram roubadas em Apucarana 

O funcionário de uma facção que realizava o transporte de camisetas foi vítima de assalto. O crime aconteceu no começo da noite de terça-feira (17), no Jardim Independência, na Rua Princesa Dona Leopoldina.

O trabalhador contou que todos os dias ele deixa a facção e leva camisetas até a garagem da Garcia. Mas ontem ao realizar o trajeto, o carro dele foi bloqueado por um veículo modelo Gol 'bola'.

Segundo o funcionário, no carro estavam dois homens, um dos envolvidos estava armado e mandou ele descer. Um outro rapaz encapuzado assumiu a direção do veículo um Fiat/Palio da empresa e fugiu sentido Avenida Minas Gerais.

Dentro do carro estavam 17 fardos com camisetas. Aproximadamente 2.040 peças foram levadas. Um prejuízo de aproximadamente R$16 mil. As camisetas são de marcas diversas.

Dentro do carro também estavam os documentos pessoais da vítima e de um outro funcionário. Buscas foram feitas, mas até o momento os suspeitos não foram encontrados.