Homem é preso por furtar loja no centro de Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (18), após furtar camisetas de uma loja na Rua Oswaldo Cruz. A polícia foi acionada pelo dono do estabelecimento, que mora no andar superior da loja.

De acordo com o relatório policial, ele teria visto um homem usando boné e mochila tentando arrombar a porta da loja. Quando o suspeito percebeu que estava sendo visto, saiu correndo. A equipe policial foi até o local e observou que a porta de vidro frontal estava com um pedaço de arame no meio da sua junção, o que levou a equipe a constatar que algumas peças de roupa da loja foram furtadas pelo método conhecido como "pescaria".

Com o relato das características do suspeito, a equipe policial iniciou as buscas, e o encontraram na rua Gastão Vidigal. Ao avistar a viatura ele tentou se esconder atrás de uma árvore e também tentou lançar a mochila que carregava para dentro do quintal de uma casa, mas não conseguiu.



Durante a abordagem, os policiais encontraram camisetas que haviam sido furtadas da loja, e deram voz de prisão ao suspeito, momento em que ele passou a ficar agressivo e passou a investir contra os policiais com empurrões e chutes, além de xingamentos.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Apucarana. Durante o trajeto, ele chutou várias vezes a viatura policial, causando avarias ao veículo.