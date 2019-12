Grupos Conviver encerram atividades do ano com festa

A confraternização de Natal e encerramento das atividades do ano dos 42 grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de Apucarana – Grupos Conviver reuniu hoje (17) cerca de mil pessoas no Clube de Campo Água Azul. No evento festivo, com a participação do prefeito Junior da Femac, foi servido café da tarde, acompanhado de atividades artísticas, culturais e sorteio de brindes.

“Esse é um momento de celebração, interação e valorização envolvendo as mulheres da terceira idade, que durante todo o ano têm cursos, atividades ocupacionais e de lazer ofertadas pela prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social”, avaliou a secretária Ana Paula Nazarko.

O prefeito Junior da Femac enfatizou a prioridade que a terceira idade tem dentro da sua gestão. “Vocês são importantes e têm prioridade na gestão Beto Preto. E, em breve, vamos inaugurar e oferecer hidroginástica para vocês na piscina térmica do Centro da Juventude. Também vamos fazer melhorias e aquecer a piscina do Centro de Convivência dos Idosos, para ofertar aulas de hidroginástica”, anunciou Junior da Femac.

Os grupos Conviver visam contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, além de assegurar um espaço de encontro, promovendo a convivência comunitária. Os integrantes contam com o apoio de profissionais, como assistente social e psicólogo, ligados aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e participam de atividades de artesanato, esportivas com aulas de natação e hidroginástica, e de bailes duas vezes por semana, em locais e dias diversos.

Os grupos Conviver começaram a ser formados em 2013, no início da gestão Beto Preto e Junior da Femac, atendendo pessoas com idade a partir de 60 anos. Os encontros acontecem semanalmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), centros comunitários e paróquias, quando são realizadas atividades manuais como pintura, bordado, macramê, crochês, sob a coordenação de profissionais e oficineiros.