Acia entrega prêmios da campanha Natal Premiado

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou nesta terça-feira, em sua sede no Palácio do Comércio, a entrega dos prêmios do primeiro sorteio da campanha Natal Premiado 2019. Foram sorteados 17 consumidores que receberam diversos tipos de eletrodomésticos.

Um dos ganhadores foi o consumidor Ednilson Vieira, 47 anos. Ele conta que é a segunda vez que foi premiado em campanhas da Acia - nesta ele levou para casa uma fritadeira. "Sempre participo, a gente dá apoio para o comércio local e concorre. Tenho mais cupons para preencher e vou participar", comenta,



Neste ano, a campanha está sorteando uma grande variedade de prêmios, incluindo um carro zero no final da promoção. O próximo sorteio acontece nesta sexta-feira, as 10 horas. Além dos consumidores, vendedores também são premiados na campanha.

Segundo o presidente da Acia, Jayme Leonel, os cupons que não foram sorteados continuam concorrendo. "São prêmios muito bem escolhidos para uso das famílias e na próxima sexta-feira temos um novo sorteio, portanto, continuem participando da campanha", comenta. O último sorte acontece em 17 de janeiro.