Câmara de Apucarana decreta luto pela morte de secretária de gabinete

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Luciano Augusto Ferreira Molina (Rede), decretou nesta terça-feira (17) luto oficial por três dias no âmbito do Legislativo Municipal, em função da morte da servidora Zilda Teodoro Marques, 67 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira, vítima de problemas pulmonares.

Zilda Marques era assessora de gabinete da Presidência da Câmara e sua morte deixou consternados todos os servidores do Legislativo, bem como os vereadores com os quais ela sempre manteve um atendimento muito prestativo.

Em nota de pesar, Luciano Molina assinala que “Zilda partiu deixando muitas lições de amizade, carinho, profissionalismo, companheirismo, humildade e humanidade”;

“Vereadores, vereadora e servidores da Casa de Leis, respeitosamente, prestam solidariedade e condolências por esta perda inestimável, a todos os familiares e amigos neste momento de tristeza e dor”, diz a nota de pesar.

O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central de Apucarana e o horário sepultamento está marcado para nesta quarta-feira, às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Em virtude do falecimento da servidora, a Câmara Municipal de Apucarana suspendeu o expediente na tarde desta terça-feira, e transferiu a sessão extraordinária para esta quarta, quinta e sexta-feira, às 15 horas. O atendimento volta à normalidade nesta quarta-feira.