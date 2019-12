Arilson Chiorato reserva R$300 mil em recursos para a Unespar Apucarana

O campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) em Apucarana poderá ser contemplado com recursos para custeio na ordem de R$ 300 mil. A informação foi confirmada esta semana pelo deputado estadual Arilson Chiorato.

“Estamos requerendo essa verba para custear os serviços da universidade. A educação pública, gratuita e de qualidade é prioridade em nosso mandato. O recurso provém de uma emenda individual que apresentamos no orçamento estadual. Esperamos que o Governo Estadual tenha sensibilidade, compreenda a relevância do pedido e faça a liberação deste recurso o quanto antes”, afirma o deputado.

O pedido de liberação dos recursos já foi aprovado e está inserido no orçamento para o ano de 2020. Segundo Chiorato, o dinheiro deve ser aplicado principalmente em gastos de manutenção da estrutura do campus.

“O recurso que indicamos para a universidade vai de encontro com as demandas que a instituição possui atualmente. É importante lembrar que ao longo deste ano a Unespar chegou a operar com o caixa no vermelho, devido a cortes e contingenciamentos feitos pelo Executivo”, salienta.

Arilson Chiorato também lembra que uma de suas linhas de trabalho é a valorização e defesa da universidade pública. Um trabalho que só deve aumentar cada vez mais.

“Seguiremos lutando pela escola e pela universidade pública! A Unespar é um dos maiores patrimônios da educação que temos não só em Apucarana, como em toda a região. Contem sempre com o nosso mandato. Vamos em frente!”, finaliza.

(Por Louan Brasileiro, da Assessoria de Comunicação)