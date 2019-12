Voluntários da “Corrente do bem” realizam ação natalina na Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana

Dentre as ações para comemorar o Natal na Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana, o grupo de voluntários “Corrente do bem” realizou um momento de oração, além de orientação sobre atividades físicas, entrega de lembranças e café para os pacientes que lutam contra o câncer. A manhã ainda contou com a apresentação do coral “Belas Mulheres Escolhidas por Deus”, formado por pacientes da Unidade.

Foi a primeira ação do grupo no setor. “É uma alegria poder refletir o amor de Deus para os outros, é muito gratificante, pode ter certeza que saímos muito mais fortalecidos e agradecidos”, diz a voluntária Irene de Oliveira.



A paciente Maria de Lourdes dos Santos, moradora de Bom Sucesso ficou emocionada com o momento. “Foi muito linda a ação, isso faz muito bem aos pacientes, saímos daqui melhores. É importante passar uma mensagem de força, pois Deus é maravilhoso e essas pessoas que fazem isso também”, comenta.



De acordo com a enfermeira da unidade Thayla Gardina, ações como essa ajudam emocionalmente no período de tratamento. "Os pacientes precisam se sentir acolhidos e abraçados porque é um período difícil e os voluntários acrescentam isso na vida deles”, afirma.