Mobilização contra a dengue acontece nesta quarta-feira em todo Estado

O vírus da dengue é transmitido pelo Aedes aegypti, um mosquito que se multiplica em depósitos de água parada. Com um clima propício para a proliferação do mosquito e com a aumento considerável dos casos, uma mobilização de prevenção e combate a dengue acontece nesta quarta-feira (18), em todo Paraná.

Na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana existem 15 casos confirmados de dengue. Sete casos são em Apucarana, seis em São Pedro do Ivaí, um em Califórnia e um em Arapongas.

"Estamos controlados, mas em nenhum momento devemos baixar a guarda, tempos que trabalhar juntos. Precisamos ter a consciência de que dengue mata. Todos devem fazer sua parte nesse combate à dengue," detalha Marcos Costa, chefe da divisão de vigilância em saúde da 16ª RS.

Segundo Marcos, para combater o mosquito é simples."Não deixe a água parada nos vasos, em recipientes,enfim, água parada é o local ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Nós estamos vivendo um momento de chuva e calor, clima perfeito para a proliferação. É preciso que cada um cuide dos quintais, da sua rua, do seu bairro. Precisamos unir forças. Tampe os ralos com uma tela, os vasos que ficam expostos a chuva, não vamos deixar água parada neles, vamos cuidar do nosso lixo, uma tampinha de garrafa com água já é um risco" comenta.

Conforme Marcos, enquanto a 16ª Regional registra baixa incidência de casos de dengue, pelo menos dez municípios estão em situação de epidemia: Nova Cantu, no centro-oeste; Quinta do Sol, no centro-oeste; Inajá, no noroeste; Santa Isabel do Ivaí, no noroeste; Ângulo, no norte; Colorado, no norte; Floraí, no norte; Uniflor, no norte; Doutor Camargo, no norte; Florestópolis, no norte.

O Paraná já registrou 2.631 casos confirmados de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa).

"Por isso que o Governador do Estado Ratinho Júnior e o Secretário de Estado da Saúde Beto Preto determinaram esse dia de mobilização, nesta quarta será o dia todo voltado para o combate da dengue, nossos agentes estarão de camiseta branca e repassado as orientações para a comunidade. Precisamos unir forçar, trabalhar em conjunto. Aproveitem a mobilização para fazer uma vistoria em seu quintal, no seu bairro, onde trabalha," finaliza Marcos.

Na manhã de terça-feira (17), aconteceu uma reunião com profissionais da saúde que integram a 16ªRS, para abordar o tema dengue e outros assuntos.

Alexandro Pascoalin enfermeiro da vigilância sanitária de Borrazópolis participou da reunião e avalia de forma positiva o encontro. " É muito importante essas capacitações, os cursos, pois assim estamos nos preparando da melhor forma para atender a população. Vamos trabalhar firme nesta quarta, para conscientizar a população que é preciso combater a dengue," enfatiza.