Câmara de Apucarana cobra da Copel retirada de fios soltos pendurados em postes

A Câmara de Apucarana aprovou nesta segunda-feira, na última sessão ordinária antes do recesso, requerimento do vereador Lucas Ortiz Leugi (Rede), pedindo providências urgentes à Copel quanto aos fios soltos pendurados nos postes da cidade e que vêm causando perigo e transtornos à população. Ele pede informações à gerência da Copel em Apucarana sobre o cumprimento da lei municipal nº 119/2019, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada dos fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica.

O requerimento entrou em regime de urgência, tendo em vista acidente ocorrido na semana passada com o radialista César Neves, que sofreu cortes no pescoço e caiu da sua moto tendo escoriações nos braços e pernas, ao se enrolar em fios soltos na Rua Clóvis da Fonseca, no centro da cidade.

“Não adianta nada nós vereadores fazermos leis aqui na Câmara, o prefeito sancionar e não serem cumpridas”, disse Lucas Leugi. Ele observa que, quando um usuário deixa de pagar a conta de luz a Copel corta o fornecimento de energia elétrica, então que a empresa também cumpra o que determina a lei municipal que proíbe a manutenção de fios telefônicos em desuso soltos pela cidade.

Lucas Leugi observa que os fios soltos são das operadoras de telefonia, porém a responsabilidade é da Copel que aluga os postes para essas empresas. “É preciso que a Copel tome providências urgentes, não podemos esperar que aconteça uma tragédia”, disse Leugi.

Vereadores aprovaram ainda um requerimento do vereador Rodolfo Mota (PSD) pedindo providências à Sanepar para a constante falta de água no Residencial Ana Luísa e uma indicação especial do vereador Franciley Preto Godoy Poim (PSB) pedindo ao Executivo a instalação de placas com nomes de ruas em loteamentos novos do município.

Um outro requerimento, do vereador Mauro Bertoli (DEM), indica os vereadores que farão parte da Comissão Representativa e Temporária para análise de projetos durante o período de recesso da Câmara, que vai de 23 de dezembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Foram indicados Lucas Leugi (Rede), Franciley Preto Godoy Poim (PSB), Marcos da Vila Reis (PSD), José Airton Deco de Araújo (PL) e Márcia Sousa (PSD).