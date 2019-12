Mulher foge com criança de 2 anos após ameaças do marido em Apucarana

Uma mulher acionou a polícia militar, ontem (16), no Jardim Eldorado, em Apucarana, após ser ameaçada pelo marido. De acordo com o relato da vítima, seu marido estaria bastante agressivo e também quebrando tudo dentro de casa. Por causa das ameaças, a mulher teve que sair de casa, com uma criança de 2 anos.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a casa toda revirada e o homem já teria fugido. Foram realizadas buscas pelo bairro, porém ele não foi encontrado. A mulher foi orientada a procurar a delegacia da mulher, pois pediu uma medida protetiva contra o marido.