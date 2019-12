Obras de galerias e meio fio já estão avançadas no Santiago

Vinte dias depois de autorizada a ordem de serviço para as obras de drenagem e pavimentação asfáltica do Jardim Santiago, a Romo Pavimentadora Ltda, vencedora da licitação, já executou 10% das obras previstas no contrato. O bairro é o último de Apucarana que não contava com infraestrutura urbana.

O prefeito Junior da Femac, e o secretário de obras, Herivelto Moreno, vistoriaram nesta segunda-feira (16/12) as obras no Santiago. “A terraplanagem está executada em todas as vias, a implantação de galerias pluviais já alcançou 50% do previsto e cerca de 30% das guias de meio fio estão instaladas”, informa o prefeito.

A primeira medição das obras foi realizada nesta segunda-feira por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e engenheiro representante da Caixa econômica Federal (CEF), que agente financeira do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal.

Os recursos haviam sido reivindicados em 2017, pelo então prefeito Beto Preto, por intermédio do deputado federal Sérgio Souza. O dinheiro é oriundo do FGTS e liberado pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio do Programa Avançar Cidades.

Com licitação autorizada em maio e concluída em novembro deste ano, pelo prefeito Júnior da Femac, a empresa terá um prazo de 180 dias para execução das obras.

Junior da Femac lembrou que há seis anos, no início da gestão Beto Preto, ainda havia 97 quilômetros de ruas sem pavimentação asfáltica em Apucarana e, grande parte da malha viária existente, apresentava precária conservação. “Agora, com a pavimentação do Jardim Santiago, chegamos a um marco histórico, levando a benfeitoria a 100% dos bairros de Apucarana”, frisou Junior, acrescentando que agora vão sobrar apenas pequenos trechos de alguns bairros, que ficaram para trás em gestões anteriores.

As obras do Jardim Santiago são do mesmo pacote que também contempla a reconstrução total da Avenida Pinho Araucária e o alagamento da Rua Koey Tatessuji (ligando ao Contorno Norte), no Jardim Cidade Alta. O investimento, somados aos 10% de contrapartida da Prefeitura de Apucarana, chegam a R$3.182.412,06.