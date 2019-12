Apucarana abre inscrições para a Prova 28 de Janeiro

A Secretaria de Esportes de Apucarana inicia nesta terça-feira (17/12) o período de inscrições para a 58ª Prova Pedestre XXVIII de Janeiro e para a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada a jovens com até 17 anos de idade. Os eventos esportivos, que marcam os 76 anos de Apucarana, serão realizados dia 25 de janeiro com largadas da Praça Rui Barbosa. A partir das 16 horas, vão acontecer as disputas da “Vinteointinha” – Sub 09 (500 metros), Sub 11 (1.000 metros), sub 13 (1.000 metros), sub 15 (2.000 metros) e Sub 17 (2.000 metros). A de “5 quilômetros” tem início previsto para às 19 horas e, a de “10 quilômetros”, às 20h15.

Com expectativa de recorde de inscritos, a tradicional prova pedestre deve receber, segundo projeção da organização, cerca de 3.500 atletas, entre eles destaques do atletismo brasileiro e internacional. Além de medalhas a todos os atletas participantes, serão distribuídos mais troféus e premiação em dinheiro aos melhores colocados de cada categoria, totalizando cerca de R$ 50 mil em prêmios.

Com o mote “Corra em Apucarana, a Capital do Esporte no Paraná”, a 58ª edição da tradicional prova pedestre tem como parceiro máster o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, e 19 patrocinadores entre entidades estatais, privadas e veículos de comunicação. O prefeito Júnior da Femac frisa que a “Prova 28” e a Prova Vinteointinha, além de celebrarem o aniversário da cidade, abrem oficialmente o calendário esportivo de Apucarana. “O apucaranense tem um carinho todo especial pela 28 de Janeiro, além de ser uma das provas pedestres mais tradicionais do país, é uma festa do esporte. Momento em que abrimos nossas portas para receber atletas de todas as partes do Brasil e até de outros países. Lembrando que 2020 é um ano olímpico e muitos atletas de elite do Brasil e do exterior vão estar por aqui já buscando as condições para a competição”, pontuou Júnior, destacando que com a gestão Beto Preto a corrida ganhou ainda mais importância no cenário nacional. “A Prova 28 e a Vinteointinha são grandes espetáculos do Esporte de Apucarana para todo o Brasil”, diz.

A secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, informa que o único meio de inscrição é pela internet, através do site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até o dia 3 de janeiro, as inscrições para as provas principais, com percursos de 5 e 10 quilômetros, terão valor de R$50. Já no período de 4 a 17 de janeiro, a taxa de participação passa a ser de R$60. “Para os atletas da Vinteoitinha e com 60 anos ou mais de idade, a inscrição será gratuita”, esclarece Jossuela.

Na página de inscrição o atleta vai encontrar todas as informações que necessitar, como regulamento, percurso da prova que vai disputar e quais são as premiações, dias, locais e horários para a entrega do “kit do atleta”. “Nossa equipe também estará de plantão para fornecer orientações gerais pelo telefone 3422-5184. Pedimos a todos que não deixem para a última hora e efetuem inscrição junto ao site o quanto antes”, diz a secretária que, acompanhada do coordenador-geral da prova, José Marcelino da Silva (Grilo), participou de agenda com o prefeito na tarde desta segunda-feira.

O recorde de participantes da corrida é deste ano, quando a organização registrou a participação de 3.257 atletas no geral, sendo 655 atletas na Vinteoitinha, 1.602 atletas nos 5 quilômetros e 975 atletas nos 10 quilômetros, além de mais 25 atletas paralímpicos.

Uma organização da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, com parceria máster do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, a 58ª Prova Pedestre 28 de Janeiro tem patrocínio e apoio da Sanepar, Governo do Paraná, Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Apucarana (Acia), Unimed Apucarana, Construtora Hirose, Facnopar, Faculdade de Apucarana (FAP), Evandro Mourão Personal Trainer, UniCesumar, Unopar e veículos de comunicação da cidade.