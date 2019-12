Rei Leão é tema de espetáculo de encerramento da Escola Municipal de Dança

Cerca de 500 alunos da Escola Municipal de Dança de Apucarana encenaram no último sábado, no Ginásio de Esportes Lagoão, o espetáculo “O Rei Leão”. A apresentação, prestigiada por grande público, faz parte da programação cultural natalina da prefeitura municipal.

O espetáculo marcou também o encerramento das atividades do ano da Escola Municipal de Dança e as cenas foram selecionadas de acordo com a faixa etária de cada aluno, com idades entre 3 anos e 24 anos.



Composta por números de dança moderna e clássica, a apresentação foi protagonizada por alunos da Escola de Dança Municipal que fazem aulas no Cine Teatro Fênix, Praça CEU, Centro da Juventude e do Projeto Adolescer da rede estadual de ensino.



“As escolas municipais de Teatro, Música e Dança são um orgulho para nossa cidade. Os investimentos na cultura tiveram grande impulso na administração Beto Preto e que estou dando continuidade. Este grande espetáculo de dança dá bem uma mostra desse cuidado especial que temos com a cultura no nosso município”, disse o prefeito Junior da Femac na abertura do espetáculo “O Rei Leão”.

Com o objetivo principal levar gratuitamente o balé clássico e moderno às crianças e jovens de Apucarana, a Escola Municipal de Dança, mantida pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) recebeu mil alunos em 2019.