Dezembro registra chuva fora da média em Apucarana 

Dezembro chega na metade com chuvas acima da média em Apucarana. Segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a média de chuva para este mês, desde a primeira medição feita em 1999 é de 153 milímetros. No entanto, até hoje (16) foram registrados 169,6 milímetros de chuva na cidade, o que significa que dezembro já está fora da média.

A chuva, segundo o Simepar, continua hoje e amanhã (17), e deve continuar até. Além disso, uma nova frente fria deve se aproximar de Apucarana no final de semana.



Nesta segunda-feira (16) o tempo fica bastante instável no Paraná, ainda devido a presença do sistema frontal. Chove a qualquer momento do dia em praticamente todo o Estado, com risco ainda de temporais (chuvas e ventos fortes e raios).

Chuva causa estragos em Apucarana:

A forte chuva que caiu no início da manhã desta segunda-feira (16), em Apucarana, provocou estragos no Jd. Catuaí.