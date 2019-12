Projeto que cria gratuidade do pedágio é aprovado na CCJ da Alep

O projeto de lei que cria a Tarifa Zero para os paranaenses que vivem em municípios que sediam praça de pedágio foi aprovado nesta segunda (16) pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

De autoria do deputado estadual Arilson Chiorato (PT), o Projeto de Lei 778/2019 visa a isenção no pagamento do pedágio para os habitantes de municípios que são sede de pedágio e para o município que seja anterior ou posterior à praça na mesma rodovia.

“A CCJ aprovou a constitucionalidade do nosso projeto. Na semana passada, havíamos retirado o PL de pauta para inserir algumas sugestões propostas pelos deputados. Agora emendas e outras alterações podem ser feitas nas demais comissões ou no plenário da Casa”, salienta Chiorato.

Durante a votação, o deputado estadual Márcio Pacheco (PDT) e a deputada Maria Vitória (PP) parabenizaram a iniciativa ao manifestar voto favorável.

“Gostaria de parabenizar o deputado Arilson Chiorato. Devo apresentar uma emenda em plenário para melhorar ainda mais esse projeto, para que possamos aqui no Paraná ter em nossa próxima concessão de pedágio algo muito moderno e justo para os paranaenses”, afirmou Maria Vitória.

Arilson Chiorato comemorou o resultado “Estou muito feliz com a aprovação da constitucionalidade do projeto. Estamos avançando para diminuir as mazelas causadas pelo pedágio ao povo paranaense. Vamos em frente!”, finaliza.