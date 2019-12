Polo UAB recebe inscrições para quatro cursos técnicos profissionalizantes

As formações em Administração, Meio Ambiente, Logística e Agente Comunitário de Saúde são ofertadas em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR)



O polo apucaranense da Universidade Aberta do Brasil (UAB) comunica que está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa formar novas turmas para quatro cursos técnicos profissionalizantes. As formações em Administração, Logística, Meio Ambiente e Agente Comunitário de Saúde são ofertadas, na modalidade à distância, pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR).

De acordo com o edital nº 77/2019, os cursos têm como público-alvo estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até 23 de janeiro, por meio do endereço eletrônico www.ead.ifpr.edu.br.

A coordenadora do polo UAB, Sueli Gonçalves, destaca que esta é a terceira vez o município recebe as formações do IFPR. “No último mês de novembro, 80 estudantes concluíram as aulas e receberam seus certificados de técnicos. A qualidade do ensino foi bastante elogiada,” afirmou.

O número de vagas destinadas ao município de Apucarana é de 160, sendo 40 para cada curso. O edital completo pode ser conferido no blog do polo UAB (http://poloapucarana.blogspot.com/).