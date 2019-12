Conselhos municipais participam de reunião do Plano Local de Habitação

A empresa Megaquality Consultoria, responsável pela elaboração Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Apucarana, se reuniu hoje, no salão nobre da prefeitura, com os conselhos municipais da Habitação de Interesse Social, de Desenvolvimento Urbano, e de Assistência Social.

No encontro, que também teve a participação de representantes da COHAPAR, e da associação dos engenheiros e arquitetos, foram apresentados os dados finais do plano. O documento oficial com o resultado do PLHIS será apresentado ao prefeito Junior da Femac, em evento com dada a ser definida.

Para chegar ao diagnóstico atualizado do setor habitacional, a Megaquality, fez um trabalho de campo em toda a cidade com realização de pesquisas de porta em porta, oficinas e audiências públicas.

O Plano Local de Habitação é um levantamento que visa nortear áreas de expansão para a implantação de novos loteamentos habitacionais e apontar caminhos para a regularização fundiária e titularidade de moradias. O PLHIS é um componente do Programa Habitação de Interesse Social e integra as ações financiadas pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), do Ministério das Cidades.