O caminhão com placas de Rolândia que tombou durante a madrugada desta segunda-feira (16), no Contorno Norte de Apucarana ainda não foi retirado do local.

Segundo os Bombeiros, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e capotou o veículo. O motorista ficou com o pé preso nas ferragens, ele foi socorrido e levado para o Hospital, com suspeita de fratura.

O nome dele não foi revelado. O caminhão deve ser retirado do local no período da tarde.