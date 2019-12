Motorista é preso por embriaguez ao voltante após acidente em Apucarana

O motorista de um carro, que estaria embriagado, foi preso na noite de domingo (15) após um acidente no Jardim América, em Apucarana. Segundo a Polícia Militar (PM), a batida envolveu uma bicicleta e o veículo.

Testemunhas contaram para a PM, que um casal estava na bicicleta. Eles desciam a Avenida América e não teriam respeitado o sinal vermelho e foram atingidos pelo carro.

Com a batida, a mulher que estava na garupa da bicicleta sofreu ferimentos leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA. O rapaz que estava com ela não se machucou. Conforme a PM, os dois estariam com sinais de embriaguez.

Já o condutor, ainda de acordo com a PM, também apresentava sintomas de embriagues e não é habilitado. Ele foi levado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Na delegacia foi realizado o teste do etilômetro, que apontou 0,39 mg/ml, comprovando a embriaguez ao volante.