Simepar prevê chuva para hoje e amanhã em Apucarana e região

Nesta segunda-feira (16) o tempo fica bastante instável no Paraná, ainda devido a presença do sistema frontal. Chove a qualquer momento do dia em praticamente todo o Estado, com risco ainda de temporais (chuvas e ventos fortes e raios). Na metade sul o destaque é para os altos volumes de chuva previstos, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura máxima deve ser 24ºC. Existe a previsão de pelo menos 39 milímetros de chuva para a cidade e região.

Na terça-feira (17), conforme o Simepar, teremos mais um dia de tempo instável no Paraná. Novamente a previsão é de bastante chuva no Estado, com manutenção da possibilidade de temporais (chuvas, raios e ventos fortes). Além da presença da frente fria sobre o Oceano, nota-se ingresso de calor e umidade desde o Norte do Brasil, situação que mantém elevada as taxas de instabilidade.



Amanhã deve chover também aproximadamente 39 milímetros.