Chuva e vento forte derrubam poste e destelham casa no Jd. Catuaí; veja vídeo

A forte chuva que caiu no início da manhã desta segunda-feira (16), em Apucarana, provocou estragos no Jd. Catuaí. No local, o Corpo de Bombeiros registrou a queda de um poste e também o destelhamento de uma casa, na Rua Azen Said Mohd.

Assista:





De acordo com a 2° Tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, Comunicação Social do 11° Grupamento de Bombeiros, uma equipe da Copel já está no local, realizando a troca do equipamento danificado.

A empresa de energia informou que cerca de 68 imóveis estão com fornecimento de energia desligados no local, e a equipe de manutenção da Copel deverá concluir a troca da estrutura ainda pela manhã.



A Defesa Civil também está no local, prestando atendimento aos moradores, com a colocação de lonas plásticas nos locais onde houve destelhamento.