Homem é esfaqueado em Apucarana 

Um homem de 31 anos foi esfaqueado na noite de domingo (15), em Apucarana. O crime aconteceu na Rua Mário Mitsuo Tamiya, no Jardim Catuaí. A motivação seria uma briga entre vizinhos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma briga em um bar, mas ao chegar no local, a confusão já tinha terminado. Porém uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, solicitou a presença da equipe para atender um caso de esfaqueamento, no mesmo endereço.

Em uma casa, os socorristas encontraram Marcos Cristiano de Lima de 31 anos, caído todo ensanguentado. Ele foi atingido por golpes de faca no tórax e nas costas.

Marcos foi socorrido e levado ao Hospital da Providência. A Polícia Civil de Apucarana vai investigar o caso. O autor do crime seria o vizinho dele.