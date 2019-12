Idoso atropelado por Kombi morre em Apucarana; acidente aconteceu na última quinta (12) 

O senhor de 80 anos, que foi atropelado por uma Kombi, em Apucarana, na última quinta (12), morreu ontem (14).

O idoso vítima de atropelamento foi identificado como Valdomiro Costa, foi socorrido pelas equipes do Siate dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, e levado para o Hospital da Providência.

Porém, não resistiu aos ferimentos causados pelo atropelamento.

O sepultamento será amanhã, às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.





Relembro o acidente:



Segundo testemunhas, o senhor estava em um ponto de ônibus e teria atravessado a rodovia