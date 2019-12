Dois são presos por embriaguez ao volante após provocar acidentes em Apucarana

Dois homens foram presos em Apucarana no sábado (14), por dirigirem embriagados.

No começo da noite, um idoso de 64 anos foi flagrado pelo crime após provocar um acidente na Rua São Judas Tadeu, no Núcleo Dom Romeu. Ele dirigia um veículo Uno e bateu na traseira de um veículo Astra que se encontrava estacionado. A polícia foi acionada e através do teste do etilômetro, foi constatado que ele estava dirigindo sob efeito de álcool, sendo encaminhado para a delegacia.



O outro caso foi na Rua Venezuela, no Jd. América, onde um homem de 26 anos que dirigia um veículo Fusion bateu contra um Celta que estava estacionado em frente a casa da proprietária, por volta das 22h. A polícia foi acionada porque estaria acontecendo uma briga no local, e realizou o teste do etilômetro no condutor do Fusion, comprovando que ele estaria dirigindo embriagado. Ele foi conduzido para a delegacia.