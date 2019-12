Adolescente é apreendida por receptação; namorado foi quem delatou

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela polícia na noite de ontem (14), por receptação de um celular roubado, na Avenida Minas Gerais. Ela foi delatada pelo próprio namorado.



A equipe policial atendeu a um homem que foi assaltado por dois rapazes e teve levado o seu celular Sansung modelo J5 e um carregador portátil.



A equipe policial começou a realizar diligências pelo local para encontrar os responsáveis pelo crime e encontraram um rapaz com características parecidas com as descritas pela vítima, juntamente com sua namorada. Ele foi abordado, porém nada foi encontrado. Quando foi perguntado ao suspeito sobre um roubo, ele negou ter participado, mas, disse que sua namorada tinha acabado de comprar pelo valor de R$40,00 um celular J5 prime.



O aparelho foi apresentado aos policiais e identificado pela vítima. A adolescente recebeu voz de apreensão por receptação e foi encaminhada para a delegacia.