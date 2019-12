Homem com 13 passagens policias por furto é preso furtando novamente em Apucarana

Um homem de 24 anos foi preso no Jardim Cidade Alta na madrugada deste domingo (15), suspeito de furto. De acordo com a polícia, o rapaz já tem 13 passagens pelo crime.

A equipe policial realizava patrulhamento pela Rua João Matiuzzi, quando viu o rapaz com uma sacola grande preta nas costas. Ao avistar a viatura, o suspeito correu sentido a entrada do bairro Cidade Alta, e não obedeceu a voz de abordagem. Os policiais perseguiram o rapaz e conseguiram abordá-lo, e o identificaram como conhecido no meio policial pela prática de diversos furtos.



O homem carregava uma chave de fenda no bolso e um saco de lixo de 100 litros com bonés novos com etiquetas e carregadores de celular e outros objetos em seu interior. Ele não soube indicar a procedência dos objetos, e por essa razão, foi encaminhado para a delegacia para procedimentos, juntamente com os objetos.