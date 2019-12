Homem é preso depois de ameaçar mulher com revólver em Apucarana

Um homem de 37 anos foi preso na noite de ontem (14), Em Apucarana, após ameaçar uma mulher com um revolver. A vítima tem medida protetiva contra o suspeito.



A polícia foi chamada quando o homem começou a disparar tiros próximo ao local onde a mulher com medida protetiva se encontrava, no Distrito de São Domingos. De acordo com a vítima, ele teria ainda furado os quatro pneus do carro dela, antes de fugir em uma caminhonete.



A polícia passou a realizar diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado na Avenida Santa Catarina, onde foi abordado pela equipe policial. Durante a revista na caminhonete, o homem saiu correndo, em direção ao interior da casa e tentou escalar um muro lateral, mas foi alcançado pelos policiais, que precisaram usar spray de pimenta para conseguir conte-lo. O homem ainda desferiu socos e chutes contra os policiais durante a prisão.



No veículo que o suspeito dirigia, foi encontrado um revólver calibre 38 e munições. Ele recebeu voz de prisão por desobediência, desacato, resistência, posse irregular de arma de fogo, descumprimento de medida protetiva, dano e disparo de arma de fogo.