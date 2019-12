Dois militares dos Bombeiros de Apucarana completam 35 anos de serviço 

O 1º Sargento Helio Francisco Soares ingressou no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná em 04 de janeiro de 1988. Fez o Curso de Formação de Soldados no 5º Grupamento de Bombeiros, em Maringá, onde atuou por dois anos, quando, em 1990, passou a exercer as funções como Bombeiro Militar no, hoje, 11º Grupamento de Bombeiros, com sede em Apucarana.

O 2º Sargento Carlos Pereira ingressou no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná em 23 de dezembro de 1987. Fez o Curso de Formação de Soldados no 3º Grupamento de Bombeiros, em Londrina, e, logo após sua formatura como Soldado, em setembro de 1988, passou a exercer as funções como Bombeiro Militar no, hoje, 11º Grupamento de Bombeiros, com sede em Apucarana.

Ambos têm em seus históricos funcionais elogios coletivos e individuais por ações tomadas ao longo de suas carreiras, além de condecorações com medalhas por bons serviços prestados, tempo de serviço e medalhas comemorativas da Corporação.



Agora, após mais de três décadas de serviço, após inúmeros dias em que saíam de suas casas, deixando suas famílias para cuidarem de famílias às quais não conheciam, é chegada a hora do retorno ao lar.

Como reconhecimento e agradecimento pelo período de trabalho na cidade de Apucarana região, atendendo à população local, mas, de modo geral, à população paranaense, o Sargento Hélio e o Sargento Pereira receberam das mãos do comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, Major André Lopes de Oliveira, uma placa com uma machadinha, e de seus companheiros de serviço operacional estatuetas com símbolos do Corpo de Bombeiros.

Estiveram presentes no evento, que se encerrou com o tradicional banho de mangueira, além do comandante do 11º GB, oficiais e praças da unidade, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Roberto Francisco Cardoso, familiares dos agraciados e militares que já estão na Reserva Remunerada.



O 11º Grupamento de Bombeiros deseja felicidades nesta nova etapa das vidas dos militares e deixa as portas na Unidade sempre abertas para todos que por esta Instituição já passaram.