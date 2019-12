Prefeitura contrata mais 14 cursos junto ao Senac de Apucarana

A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana, através do Centro de Qualificação Total, formalizou nesta sexta-feira (13/12) a contratação de mais cursos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Com inscrições previstas para terem início na segunda quinzena de janeiro e aulas já em fevereiro, estarão abertas 430 vagas, com investimento municipal na ordem de R$79,4 mil, em 14 cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administração, estética e gastronomia.

O contrato de prestação de serviços com dispensa de licitação foi celebrado em ato no gabinete municipal entre o prefeito Júnior da Femac e o gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva. “Apucarana fecha o ano com mais está conquista importante para os setores da indústria, comércio e emprego. São cursos com grande demanda por mão-de-obra na cidade, apontados pelos próprios sindicatos patronais”, revela o prefeito.

Todos os cursos adquiridos pela prefeitura serão ofertados gratuitamente à população. “Este tipo de ação de governo é fundamental para que nossos jovens, mães e pais de família tenham empregabilidade. Mudanças acontecem todos os dias e é através de oportunidades de capacitação como estas que nossos trabalhadores o poder público propicia que tenham acesso a novos conhecimentos e possam utilizar o aprendizado para o sustento familiar, seja ele através do auto-emprego, como empreendedor em negócio próprio, ou como empregado”, analisa o prefeito Júnior da Femac.

“A capacitação profissional sempre foi uma grande preocupação da gestão Beto Preto desde o primeiro ano de governo, em 2013, tanto é que Apucarana conquistou o maior Pronatec do Paraná e, mesmo após o Governo Federal diminuir a oferta de cursos através do programa, continuamos a investir na contratação e oferecimento de cursos profissionalizantes, já tendo capacitado neste período todo, mais de 15 mil apucaranenses. Milhares de trabalhadores que puderam ingressar no mercado de trabalho ou se reciclar, progredindo em suas carreiras”, pontua o prefeito.

Os cursos adquiridos pela prefeitura têm cargas-horárias variadas, entre 15 e 48 horas, de formação. Sendo: Introdução à informática: Windows, Word, Excel, Powerpoint e Internet (39 horas); Organização de almoxarifado e estoque (15 horas); Atendimento com qualidade e vendas (15 horas); Gerência de loja (15 horas); Serviços para garçom (15 horas); Preparo de lanches (15 horas); Preparo e decoração de bolos (15 horas); Salgados para confeitaria (15 horas); Design de sobrancelhas (15 horas); Básico de maquiagem (40 horas); Básico em manicure e pedicure (48 horas); Doces para confeitaria (15 horas); Alongamento de cílios (15 horas); e Reflexão e humanização no atendimento ao cidadão (15 horas). “As inscrições, que terão início na segunda quinzena de janeiro, estarão centralizadas no Centro de Qualificação Total, localizado no Jardim América”, diz Edison Peres Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

Ele destaca a participação dos sindicatos patronais na definição dos cursos. “O prefeito Júnior da Femac manteve encontros de planejamento onde os dirigentes tiveram a liberdade de indicar, à administração municipal, quais profissionais o mercado está carente, evitando o oferecimento de cursos vagos”, assinala Estrope.

Recentemente, lembrou o prefeito Júnior da Femac, a Prefeitura de Apucarana ofereceu à comunidade outros cursos gratuitos junto ao Senac, nas áreas de cuidador de idosos, técnicas de confeitaria e práticas de trabalho de manicure. “As oportunidade, com turmas já concluídas, fizeram parte de um outro pacote de contratação, com investimento na ordem de R$150 mil”, revela.

Aprender e Jogar – No mesmo ato em que contratou mais cursos junto ao Senac, o prefeito Júnior da Femac também assinou termo de renovação de convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc) para continuar ofertando em 2020 o programa Aprender e Jogar. Direcionado a jovens com idades entre 14 e 17 anos, a atividade engloba um conjunto de ações envolvendo esportes e demais manifestações da cultura corporal visando o desenvolvimento humano e a qualidade de vida através do reforço de conceitos como disciplina, cooperativismo e trabalho em equipe.

Também participaram do ato de assinatura o diretor do Centro de Qualificação Total (CQT), Miguel Luiz Vilas Boas, o coordenador do CQT, Dorival Miguel da Silva, e a técnica em Educação do Senac, Daniele Simeão.