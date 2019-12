Homem sofre acidente enquanto trocava pneu e fratura mão, em Apucarana

Um homem de 42 anos, que trocava o pneu de uma caminhonete fraturou os dedos após ficar com a mão presa entre o rodado e a lataria do veículo. O incidente aconteceu na Rua René Camargo de Azambuja no Jardim São Pedro, por volta das 09h50 deste sábado (14).

Rudinei José de Oliveira contou para os Bombeiros que parou para trocar o pneu furado, quando o macaco que sustentava o veículo apresentou problemas e a caminhonete caiu em cima da mão dele.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, também foi chamado, após ser resgatado pelos Bombeiros, a equipe encaminhou Rudinei até o Hospital da Providência.



Conforme os Bombeiros, a posição em que a caminhonete estava não era adequada, pois estava em uma descida. Quando o macaco apresentou problemas, moradores ajudaram o rapaz, colocando vigas para erguer novamente o veículo.

Ainda segundo os Bombeiros, o rapaz teve muito sorte. O socorristas trocaram o pneu para o homem.







No domingo (8), um jovem de 24 anos morreu após ser esmagado pelo próprio carro em Londrina. O rapaz estava no Conjunto Vista Bela fazendo manutenção em seu veículo quando a fatalidade aconteceu.