Simepar prevê chuva para o final de semana em Apucarana e região

Setor norte do Paraná segue com tempo instável a qualquer momento do dia devido ao predomínio de áreas de instabilidade neste sábado (14). Nos demais setores do Paraná o sol predomina e o tempo aquece rapidamente e esse aquecimento, associado a disponibilidade de umidade na atmosfera, favorecem o desenvolvimento de aglomerados de nuvens convectivas. Contudo, as chuvas previstas serão muito irregulares.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 26°C durante a tarde. Existe a previsão de cinco milímetros de chuva para a cidade e região.

No domingo (15), uma nova frente fria chega ao extremo sul do Brasil O sistema avança da tarde para a noite em direção ao Paraná e o risco de temporais aumenta bastante no Estado.

O tempo abafado predomina em grande parte do dia, condição que facilita a rápida formação/intensificação de tempestades.

Amanhã a temperatura máxima deve ser de 28°C, e existe a possibilidade de 12 milímetros de chuva.