“Show de Talentos” encerra o ano do Centro da Juventude

Apresentações de música e dança marcaram sexta-feira (13) o encerramento das atividades do ano do Centro da Juventude de Apucarana, no Jardim Diamantina. O “show de Talentos” foi protagonizado pelos mais de 100 alunos que frequentam diariamente esse espaço.

Uma das atrações ficou por conta do grupo de alunos que conquistou o troféu destaque no 5º Festival de Música Mensagem de Apucarana (Femudap) na modalidade popular, realizado em outubro deste ano.

“Aproveitem essa oportunidade de participar dessas atividades de cursos e prática de esporte. Aqui cada um de vocês está investindo no que planejam para o futuro. Contem com o apoio da prefeitura, não só para manter como para investir cada vez mais nesta estrutura tão importante para nossa juventude”, disse o prefeito Junior da Femac,

Atualmente, cerca de 100 jovens, entre 12 e 18 anos, participam das atividades do Centro da Juventude, que também oferece ações para adultos, tudo gratuitamente. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Os alunos participaram de atividades de esporte, cultura e cidadania, no contra-turno das aulas em escolas do ensino regular.

Os alunos, por exemplo, frequentam aulas de arte circense, grafite, teatro, zumba, violão, futsal, vôlei, basquete e karatê. Localizado em uma região onde muitos jovens, principalmente entre 12 e 18 anos, encontram-se em situação de vulnerabilidade social, o Centro da Juventude conta com biblioteca, auditório, salas multiuso, praça, teatro de arena, pista de skate, ginásio poliesportivo e piscina semiolímpica (em reforma).