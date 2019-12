Campanha 'Lacre do Bem' entrega material arrecadado 

O Lions Clube Apucarana Vitória Régia recebeu na tarde desta sexta-feira (13/12), do vereador Lucas Leugi, a 1ª etapa dos materiais arrecadados na campanha “Lacre do Bem”. Foram entregues blíster (cartelas de medicamentos), tampas plásticas e lacres de alumínio que serão comercializados pela entidade e o dinheiro revertido para compra de cadeiras de rodas, de banho e materiais ortopédicos para uso da entidade.

A entrega foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, professor Luciano Molina e pelo vereador Antônio Marques da Silva, o Marcos da Vila Reis.

A Campanha Lacre do Bem, iniciativa do vereador Lucas Leugi, tem o apoio da comunidade que diariamente vem até o legislativo, ponto de coleta, fazer o depósito dos materiais solicitados. “Além de estarmos fazendo um trabalho de conscientização ao meio ambiente, ou seja, retirando muitas vezes o lixo que não era descartado nos locais e da maneira correta, estamos principalmente realizando um trabalho social, que é o nosso maior objetivo, beneficiando entidades através do empenho, da contribuição dos apucaranenses, que nos ajudaram nesses meses que estamos desenvolvendo a Campanha Lacre do Bem”, disse Leugi.

Segundo ele, a campanha terá continuidade. “Assim que a segunda etapa for concluída vamos repassar novamente o material coletado ao Lions Clube Vitória Régia. Deus nos coloca como instrumento sempre. E esse trabalho que estamos realizando, seguindo exemplo de outro município, está trazendo bons frutos. O apucaranense aderiu e participou dessa ideia e só temos que agradecer. Peço que continuem ajudando, que tragam o material aqui na Câmara para que sejam revertidos para ajudar o próximo”, afirmou o vereador.

Representando o Lions Clube Apucarana Vitória Régia, a presidente interina, Edinalva Morador, agradeceu as doações e afirmou que é um projeto especial. “As doações vão nos ajudar na aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e se for necessário em outros materiais. Muitas pessoas precisam e não tem como ter acesso, como comprar e estamos aqui para ajudar. Com o apoio que estamos recebendo da Câmara, da Campanha Lacre do Bem, estamos somando aos nossos esforços, ao nosso trabalho”, disse Edinalva.

O presidente da Câmara, Luciano Molina destacou que é uma iniciativa simples, mas que vem somar e beneficiar entidades e principalmente muitas pessoas que precisam, além de ajudar o meio ambiente. “Na Câmara já realizamos várias ações voltadas ao meio ambiente e agora mais uma ação socioambiental, por iniciativa do Lucas Leugi. Vamos nos empenhar para que mais blister, tampas plásticas e lacres de alumínio sejam recolhidos e transformados em ajuda para quem precisa”, finalizou o presidente da Câmara.

DOAÇÕES CONTINUAM

As doações continuam e o Lions Clube Apucarana Vitória Régia receberá o segundo lote de produtos arrecadados. As pessoas podem fazer as entregas dos blister, lacres de alumínio e tampas plásticas de segunda a sexta-feira, das 08 às 18 horas, no hall de entrada da Câmara Municipal onde estão as três caixas de coletas. Lembrando que a Câmara é apenas um ponto de coleta dos produtos