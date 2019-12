PM de Apucarana registra dois roubos na cidade 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou dois roubos na cidade. Um aconteceu durante a noite de sexta-feira (13) e o outro durante a madrugada de hoje (14).

O primeiro caso foi no centro da cidade, na Rua Rio Branco. Segundo a PM, um homem de 42 anos, com visíveis sinais de embriaguez contou que foi roubado por dois homens.

Segundo o homem, um dos suspeitos chegou dizendo 'perdeu' e roubaram sua carteira, com R$750, dentro. Um dos envolvidos no crime teria pegado o dinheiro e jogado a carteira no chão. O assalto aconteceu por volta das 22h40.

O outro caso foi na Rua Professora Maria Alice, no Parque Industrial Norte. A vítima contou que arrombaram a janela do quarto e um homem armado com faca roubou objetos e alguns alimentos.

Em todos os casos, buscas foram feitas, mas os suspeitos até o momento não foram presos.