Onça da cascata também ganha aplicativo em Apucarana

Depois de criar dois pontos de interação com o Papai Noel, na Praça Rui Barbosa e no painel “Eu Amo Apucarana”, no Jaboti, a Prefeitura de Apucarana acaba de lançar mais um ponto na “praça da cascata”. No local, as crianças podem interagir com a onça estampada na lateral do Edifício Ariane.

Trata-se de um aplicativo que pode ser baixado nas lojas virtuais do Google (play store – android) e da Apple (Iphone). O nome do aplicativo é natalapucarana (tudo junto em letras minúsculas).

O superintendente do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Prefeitura de Apucarana, André Burin, explica que, após baixar o aplicativo, as pessoas já poderão interagir com o Papai Noel, junto ao painel “Eu Amo Apucarana”, na barragem do Lago Jaboti e na fonte dos desejos, na Praça Rui Barbosa. O mesmo acontece com a onça da cascata.

Segundo ele, na Praça Rui Barbosa e no Jaboti é preciso apontar o celular direcionado para um coração com o Papai Noel e clicar na tela do celular. A partir daí irá surgir o Papai Noel do natal apucaranense para interagir e falar com a pessoa. Para interagir com a onça da cascata, o processo é o mesmo, e a mensagem transmitida por ela é educativa, no sentido de preservar a natureza e os animais.

O prefeito Junior da Femac assinala que essa tecnologia é denominada “realidade aumentada” e permite uma interação das crianças e famílias da cidade e região, principalmente com o Papai Noel. “O primeiro passo é baixar o aplicativo natalapucarana nas lojas virtuais para android ou Iphone e em seguida apontar o celular para os pontos de ativação, contendo um coração com o Papai Noel dentro”, informa Junior.

Com a decoração natalina e atrativos culturais, o objetivo é atrair a população de Apucarana e da região para a área central da cidade.