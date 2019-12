Rotary Cidade Alta entrega doações em Apucarana

O Rotary Club Cidade Alta realizou nesta semana a entrega de duas televisões de 43 polegadas e um bebedouro, para entidades de Apucarana. Desta vez, os contemplados foram o Centro Educacional Prof Esperança (CEPES), que recebeu o bebedouro e o Colégio Godoma da Vila Reis, que recebeu os televisores.

A doação faz parte do projeto FDUC - Fundos Distritais de Utilização Controlada, do Rotary, como explica o presidente da entidade Edvilson Volante. “Todo ano o Rotary envia uma doação para a fundação e a cada 3 anos a fundação retorna 50% do valor doado em forma de projeto. Este projeto é aprovado pelo Distrito e aí sim vem o recurso para atender alguma entidade”, explicou.



Ao longo do tempo, várias entidades de Apucarana já foram beneficiadas como a Casa de Misericórdia, Lar São Vicente e Edhucca. “Através deste projeto podemos colaborar com entidades que trazem conhecimentos para a comunidade, e que necessitam de alguma doação”, finaliza o presidente do Rotary Club Cidade Alta.