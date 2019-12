RCC de Apucarana recebe diploma de méritos comunitários na Câmara

Em Sessão Solene realizada na noite desta quinta-feira (12), na Câmara Municipal de Apucarana e presidida pelo vereador professor Luciano Molina, o Movimento da Renovação Carismática Católica (RCC) de Apucarana, recebeu o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias pelos 50 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. A honraria foi entregue pelo autor da proposição, vereador Antônio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis. A solenidade teve a presença do prefeito Junior da Femac, da Presidente da RCC Paraná, Maria Ivone Ferreira Ranieri, membros da Renovação Carismática em Apucarana e região, convidados, imprensa e vereadores que compõem a atual legislatura.

O vereador Marcos da Vila Reis destacou o trabalho feito pela RCC. “Aqui na Diocese de Apucarana existem em torno de 80 grupos de oração que são instrumentos de transformação na vida das pessoas, salvando famílias e evangelizando toda a comunidade. No mundo, a RCC tem mais de 100 milhões de membros que são comumente conhecidos como católicos carismáticos e crescemos a cada dia na presença de Deus, evangelizando e levando a palavra”, destacou o vereador, que faz parte do Ministério de Fé e Política, dentro do Movimento da Renovação Carismática. Marcos da Vila Reis está na Renovação Carismática há 24 anos.

O vereador não escondeu a felicidade e satisfação de poder entregar a honraria a RCC. “São 50 anos de Renovação no Brasil e décadas de trabalho realizados em nossa cidade. Conheço o movimento há 25 anos, ele transformou a minha vida e não canso de dizer que meu pai sempre falou que deveríamos ser cristãos e a Renovação Carismática me ensinou a ser Cristão, a respeitar e a amar a Igreja. É um movimento que não foi fundado pelo ser humano, mas pelo próprio Espírito Santo e se utiliza de pessoas para conduzir o mesmo”, explicou.

Agradecendo a homenagem, a Coordenadora Diocesana da Renovação Carismática Católica de Apucarana, Márcia Magno de Oliveira, falou da satisfação em receber o Diploma pela RCC. “É uma grande honraria, uma justa homenagem para o nosso movimento quem em 2019 comemora seus 50 anos, Jubileu de Ouro e, nós aqui na nossa Diocese, incansavelmente e diariamente evangelizamos e levamos a palavra de Deus Viva nos 85 Grupos de Oração, nos 36 municípios da Diocese e nas 67 Paróquias”, detalhou a Coordenadora.

Márcia explicou que a RCC é um movimento Eclesial da Igreja Católica Apostólica Romana que tem como identidade o batismo no Espírito Santo. “Fazendo com que cada pessoa faça uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Somos em torno de 3 mil pessoas em nossa Diocese, temos também os Grupos de Orações Universitários. Nestes anos foram muitas as pessoas que participaram conosco, como servos e participantes, experimentando as graças do derramamento e do Espírito em suas vidas. Os testemunhos são abundantes de curas, libertações, álcool e drogas como conversões”, disse Márcia que, ao lado dos “Carismáticos” fez um momento de oração a todos os presentes.

Finalizando o prefeito Junior da Femac parabenizou o vereador Marcos da Vila Reis pela proposição e o Movimento pela homenagem recebida. “Uma homenagem especial. O vereador Marcos faz parte da Renovação Carismática que está completando 50 anos no Brasil e, aqui em nossa cidade temos pessoas como o Marcos Bueno, o Mário Felipe, o Franco, Márcia Magno, tantos amigos que fazem parte da RCC. Um marco importante para a igreja trazendo um novo olhar, reavivando a fé. Em Apucarana os Grupos de Oração fazem um trabalho maravilhoso. Temos muito a ver com a força do Espírito Santo que a RCC nos lembra. Parabéns pela homenagem, parabéns a RCC pelo trabalho. Vamos continuar firmes na perseverança, na palavra, nos dons do Espírito Santo”, finalizou o prefeito.