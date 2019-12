Prefeito visita canteiro de obras para construção de aviário com investimento de R$ 20 milhões, em Apucarana 

O prefeito, Júnior da Femac, visitou na manhã desta sexta-feira (13), o canteiro de obras para a construção de um aviário, no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana. O empreendimento do grupo catarinense Borges & Rossa tem 45 mil m² com 28 aviários para produção de 700 mil frangos a cada 42 dias, com investimento da ordem de R$ 20 milhões.

A expectativa para a instalação dos aviários é muito grande, afirma o prefeito. "Já terminaram a terraplanagem que é uma etapa pesada de uma obra dessa envergadura", observa.

De acordo com o prefeito, a primeira etapa do empreendimento abrange a instalação de 16 aviários. Na segunda etapa serão criados mais 12, somando um total de 28 aviários. "Isso vai aumentar e muito a capacidade de abrigamento de aves em Apucarana que vai para 7,5 milhões", afirma o prefeito destacando que em 2019 Apucarana recebeu R$ 170 milhões de novos investimentos.

O grupo avícola Borges e Rossa, de Santa Catarina, escolheu Apucarana pela posição logística da cidade, que fica a 30 quilômetros do frigorífico, pelo clima favorável para o setor de avicultura e também pela receptividade da população. "Estamos trazendo para Apucarana um investimento que vai gerar uma produção em torno de 700 mil frangos a cada 42 dias para abate, para abate o que vai trazer um movimento econômico bastante significativo para o município e região", afirma um dos sócios proprietários Alcides Borges, afirmando que a obra já está movimentando o comércio do município.

"O prefeito pediu para que a gente comprasse no município para ajudar a economia local e é isso que estamos fazendo. Pois é uma parceria, e deve ter vantagem para ambas as partes", assinala.

O empreendimento está apenas no início, mas já gerou em torno de 40 empregos imediatos e após a instalação dos aviários deve criar mais postos de trabalho. "Para trabalhar nos aviários vamos precisar de mais quatro famílias mais um gerente. De momento serão esses e depois será ampliado", adianta Borges.

Tecnologia de ponta

Na propriedade serão instalados modais de produção de frango de corte com a tecnologia "Dark House", que controlam temperatura, umidade e pressão do ar. "Cada modal contempla quatro aviários, com 160 mil aves cada. E são sistemas com alta tecnologia.

"Com esse sistema a gente consegue criar maior quantidade de frango por metro quadrado e fazer a produção um pouco mais precoce, e onde a gente consegue c cada modal 160 mil aves', afirma o engenheiro civil Fernando Rossa, sócio proprietário do grupo.

A previsão dos empresários responsáveis pela obra é que a primeira etapa com 16 aviários seja concluída em abril do ano que vem.