Projeto cria o Dia Estadual do Time do Coritiba

O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL), torcedor coxa-branca de carteirinha, apresentou o Projeto de Lei 615/2019, na Assembleia Legislativa do Paraná, que instituiu o Dia Estadual do Coritiba Foot Ball Club, a ser comemorado anualmente na data de 12 de outubro, data do seu aniversário de fundação no ano de 1909. A proposta já teve parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O clube alviverde é o mais antigo do Estado, com 110 anos celebrados neste 12 de outubro de 2019 e foi a primeira equipe paranaense a sagrar-se campeã brasileira de futebol, em 1985, ao vencer nos pênaltis o Bangu no Maracanã lotado com mais de 91.000 pagantes.

A iniciativa do deputado Luiz Fernando Guerra, de acordo com a justificativa do projeto é prestar uma merecida homenagem ao tradicional e respeitado Coxa do Alto da Glória, que também foi a primeira equipe estadual a participar da Copa Libertadores da América, em 1986.

Depois de ter conquistado por 38 vezes o título de campeão paranaense, ter chegado duas vezes à final da Copa do Brasil (2011/2012) e ter dentre seus títulos o de duas vezes campeão do Brasileiro Série B (2007 e 2010), a trajetória gloriosa do Coritiba merece o reconhecimento oficial dos Poderes Públicos do Estado, com a inclusão no calendário oficial do Dia Estadual do Coritiba Foot Ball Club, na data em que comemora o seu aniversário. “Será uma festa em dobro”, destaca o parlamentar.

O deputado Luiz Fernando Guerra frisa que o Coritiba motivou a criação de outras equipes de futebol pelo Estado, fomentando a economia e contribuindo para elevar o nome do Paraná no cenário esportivo nacional e internacional.

A trajetória do Coritiba é marcada pelo amor de sua torcida, pelo respeito do país e pela certeza de vida longa ao clube reconhecido por sua história. Com uma galeria de troféus na casa dos 1200 em diversas modalidades, os principais, é claro, estão voltados ao futebol, a razão de ser do clube. No estado do Paraná, o Glorioso (como é conhecido carinhosamente pelo número de conquistas) é o clube que mais tem títulos conquistados.

Em vigência no Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o rival Clube Athlético Paranaense – CAP comemora o seu Dia Estadual na data de 26 de março, desde 2007, quando a Lei nº 15.461 institui a data similar.