Prefeitura coloca placa em homenagem ao cantor José Rico, no Distrito da Caixa de São Pedro 

Uma placa em homenagem ao cantor José Rico, da dupla Milionário e José Rico, foi instalada pela prefeitura municipal no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana.

O cantor José Alves dos Santos que faleceu em março de 2015, morou no distrito na década de 60 e, após um período ausente da cidade, voltou nos anos 80. Zé Rico, como é conhecido, foi proprietário do campo onde hoje é o Centro Esportivo Hairton Santos, antigamente conhecimento justamente como "Campo do Zé Rico", onde ele jogou bola.

A placa foi instalada há cerca de duas semanas em frente à Paróquia São Pedro, próximo ao imóvel onde o pai do cantor tinha uma barbearia.

"Quero que as pessoas saibam que Apucarana é palco de grandes personalidades. A pessoa tem que ter essa noção exata de que nasci em Apucarana e posso me tornar uma estrela", comenta o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.