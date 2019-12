Cantata dos alunos da rede municipal revive a magia do Natal

A Cantata de Natal das escolas municipais já é tradição em Apucarana. A apresentação é realizada há seis anos e sempre emociona os pais, professores e a comunidade. Não foi diferente na noite da última quarta-feira (11), no ginásio esportivo Lagoão, quando 400 alunos reviveram a história do nascimento de Jesus através da música.

“As crianças possuem um potencial incrível. O cérebro delas é como uma esponja que absorve os conhecimentos com imensa facilidade. Quando recebem o incentivo apropriado por parte da família e da escola, elas protagonizam verdadeiros espetáculos como o que assistimos esta noite. A apresentação foi belíssima!” disse o prefeito Júnior da Femac.

Canções natalinas bastante conhecidas foram entoadas pelos alunos, como Noite Feliz, Bate o Sino, Deixei meu Sapatinho e Cirandinha de Natal. No inicio da cantata, eles também apresentaram uma mensagem de boas festas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A secretária de educação, Marli Fernandes, destaca que as aulas de música fazem parte do currículo que é desenvolvido nos CMEIs e Escolas da rede, dentro do projeto de Educação Integral. “Por meio da oficina, os alunos aprimoram habilidades físicas e cognitivas que levam à melhora da coordenação motora, da concentração, da memória, da autoestima, da autodisciplina e da socialização,” detalhou.

A Cantata de Natal das escolas municipais teve ainda participações especiais da cantora Pérola Crepaldi e da dupla Vitor e Vanuti, finalistas do Programa The Voice, além do grupo de motociclistas Esquadrão de Cristo.

O prefeito Júnior da Femac aproveitou a ocasião para convidar o público a prestigiar o comércio de Apucarana. “Este ano, nós caprichamos na decoração da cidade. Entre outros atrativos, uma árvore de Natal com 15 metros de altura e um túnel de luzes com 45 metros de extensão foram instalados na Praça Rui Barbosa. As crianças também podem se divertir em um trenzinho que já está circulando na área central. Tudo isso foi organizado com o objetivo de proporcionar bons momentos às famílias apucaranenses,” afirmou.