Simepar prevê calor e tempo estável para Apucarana e região

O Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná, informou que a sexta-feira (13) começou com nebulosidade mais variável entre o leste e nordeste do Paraná. Uma frente fria se desloca pelo mar na altura do estado, em direção ao sudeste do país.

Com isto, ao longo do dia, os ventos passam a predominar do quadrante sudeste, possibilitando alguma incursão de umidade do mar e maior presença de nuvens, principalmente na faixa leste do estado. Temperaturas com elevação mais lenta no leste, região de Curitiba e faixa litoral.

A temperatura máxima deve ser de 30ºC durante a tarde. Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC. Não deve chover na cidade e região.

No sábado (14) a tendência é de ter chuva bem mais isolada do que nos últimos dias. Fica quente e abafado na maioria das regiões do Paraná, mas no período da tarde formam-se pequenas áreas de instabilidade. Além disso, as chuvas previstas são de curta duração.



Para amanhã, a temperatura deve ser de 30ºC e não existe a previsão de chuva.