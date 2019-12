Obra de pavimentação fecha temporariamente Parque da Raposa

O Parque Ecológico da Raposa, em revitalização há cerca de dois meses, começou a receber reperfilamento asfáltico. Para a execução da obra, que deve se estender até a próxima semana, a Prefeitura de Apucarana fechou temporariamente o acesso aos visitantes. Em vistoria ao local, o prefeito Júnior da Femac falou sobre os investimentos, que já absorveram cerca de R$50 mil.

“Nossas equipes das secretarias de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando com afinco para fazer com que o local volte a funcionar como uma área de lazer para a população. Muitas melhorias já foram realizadas e chegamos agora à pavimentação. Durante quatro ou cinco dias, o acesso ao parque estará autorizado apenas para os trabalhadores visando garantir um serviço final de qualidade”, disse Júnior.

De acordo com o prefeito, o objetivo da revitalização é harmonizar a preservação ambiental, agregando mais mudas nativas e, ao mesmo tempo, revitalizar equipamentos e estrutura. “Não podemos esquecer, que antes de tudo, o Parque da Raposa é uma unidade de conservação regida por leis ambientais. Não é mais possível a realização de shows e competições como acontecia no passado, mas é perfeitamente viável como espaço de visitação e contemplação da natureza”, observa o prefeito.

Entre as principais melhorias já executadas estão roçagem e limpeza geral, construção de calçadas, pintura, instalação de mesas, bancos e lixeiras, paisagismo com plantio de grama, construção de ponte e escada em madeira. “Estamos com 60% do cronograma atendido e, até o aniversário de 76 anos de Apucarana, no dia 28 de janeiro, tudo deve estar concluído para que seja entregue à comunidade pelo prefeito Júnior da Femac”, projeta Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria de Serviços Públicos e coordenador dos trabalhos. Segundo ele, também está avançada a manutenção das bicas d’água. “Estamos realizando tudo que envolve recuperação com uso de cimento para então podermos religá-las”, explica.

A instalação da nova iluminação também está em execução. “Até este final de semana também devemos concluir a instalação de dois novos playgrounds”, diz Tom. De acordo com ele, faz parte ainda da revitalização a reforma dos banheiros e reativação do sistema de monitoramento por câmeras. “A intenção do prefeito Júnior da Femac também é de intensificar o patrulhamento através da Guarda Municipal, visando coibir depredações do patrimônio público e o desrespeito ao meio ambiente”, finaliza o superintendente. O investimento total na revitalização do Parque da Raposa deve ser na ordem de R$100 mil.