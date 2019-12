Júnior da Femac entrega escola totalmente revitalizada no Parque Bela Vista

O prefeito Júnior da Femac entregou, na manhã de ontem (12), as obras que foram realizadas na Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates à comunidade do Parque Bela Vista e região. O prédio passou pela reforma de 1.266,97m2 e ampliação de 460,72 m2. O investimento somou R$ 971.312,72.

“Quando o Beto Preto e eu assumimos a prefeitura em 2013, nós recebemos muitos prédios escolares em situação precária. Para que vocês tenham ideia, nenhum deles possuía autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Faltavam até extintores de incêndio. A revitalização de todas as unidades da rede municipal era urgente, pois a segurança dos alunos estava em risco. Foi o que planejamos e estamos executando. Mais de R$ 45 milhões foram investidos em obras nos últimos seis anos para transformar essa realidade,” explicou o gestor.

Entre os serviços realizados na Escola Professor Idalice Moreira Prates, destacam-se a substituição dos pisos, a troca dos forros e a instalação de mantas térmicas nas salas de aula, o remanejamento do setor administrativo e da área de serviços, a revisão das instalações elétricas e hidráulicas, a construção de cinco salas de aula e de sanitários novos, a reforma da quadra esportiva, a instalação de cobertura ligando a quadra ao bloco 2 e a adequação do prédio às normas atuais de acessibilidade e segurança.

Os alunos e pais presentes comemoraram a entrega das obras. “Já era muito bom estudar aqui, mas agora está melhor. Nossa escola ficou linda,” disse a estudante Laura Pavanelo, do 4º ano.

“É muito bom saber que estamos deixando nossos filhos em um lugar onde eles são tratados com carinho, amor e respeito. E, depois da reforma e ampliação, a segurança das crianças aumentou cem por cento,” acrescentou Valéria de Freitas, membro da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF).

A Escola Professor Idalice Moreira Prates oferta turmas da Educação Infantil (Pré I e II), dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA). No período noturno, a instituição ainda empresta duas salas de aula para Ação Pedagógica Descentralizada (APED) do CEEBJA-Apucarana.

A secretária municipal de educação, Marli Fernandes, falou sobre a importância de estrutura física apropriada para o desenvolvimento da Educação Integral. “Em Apucarana, mais de 90% das crianças permanecem o dia inteiro nos CMEIs e Escolas. Os prédios precisam dispor de refeitórios onde elas possam almoçar confortavelmente, quadras onde possam praticar atividades esportivas e parquinhos onde possam se divertir. São condições essenciais. Caso contrário, o processo de ensino e aprendizagem torna-se maçante,” afirmou.

Durante o ato na manhã de hoje, os alunos do 4º ano fizeram uma apresentação artística baseada na cultura africana. A coreografia da dança foi desenvolvida a partir da leitura de uma obra que faz parte do acervo das Bibliotecas Itinerantes.

O deputado estadual Arilson Chiorato emocionou-se com a atuação das crianças e parabenizou a gestão Beto Preto e Júnior da Femac por fazer da educação uma de suas prioridades. “Quando eu vejo um grupo de alunos trabalhando um livro e contando a história de Uganda, um país africano que foi vítima de uma terrível guerra civil, eu acredito que o município está no caminho certo, formando verdadeiros cidadãos de bem. A educação é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer sociedade,” concluiu.

Participaram também da entrega das obras da Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates, o assessor do deputado estadual José Aparecido Jacovós, Ferreirinha; os vereadores Gentil Pereira e José Airton Deco de Araújo; o irmão do patrono da escola, Idalino Moreira Prates; o presidente da Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte, Marcos Antônio Matias; a presidente da Associação de Moradores do Núcleo Afonso Alves de Camargo, Andreia Ferraz; o padre da Paróquia São Francisco Xavier, Fidelsino Cariolano Cezar; o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marcos Acioli; e diversos secretários municipais.